София, , 16:39 — REGNUM 19 октября иранские бойцы тайквондо Армин Хади Пур и Соруш Ахмади получили две бронзовые медали на международном гран-при в Софии, Болгария. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Всемирный гран-при в Софии проходит с участием лучших 32 бойцов всего мира, двое из которых представляют Иран. Армин Хади Пур в весовой категории 58 кг одержал победу над российскими и испанскими соперниками и вышел в полуфинал, где проиграл представителю Южной Кореи и занял 3 место.

Соруш Ахмади в весовой категории 68 кг. смог одолеть борцов из Франции, Бельгии и Египта, после чего также проиграл в полуфинале южнокорейскому оппоненту и получил бронзовую медаль.