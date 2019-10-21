Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Бригада арбитров из Турции обслужит матч между «Зенитом» и «РБ Лейпциг» в Лиге Европы. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что главным арбитром матча будет Али Палабийик. Помогать ему будут лайнсмены Мустафа Эйиса и Серкан Олгунджан. Резервным арбитром назначен Халис Озкахья.

Кроме того, отвечать за систему видеоповторов назначен итальянец Массимилиано Иррати. Его ассистентом будет Мете Калкаван из Турции.

Напомним, матч Лиги Европы между «РБ Лейпциг» и «Зенитом» пройдёт 23 октября в Лейпциге. После двух туров «Зенит» возглавляет группу G, «РБ Лейпциг» идёт третьим.

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