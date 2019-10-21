Филадельфия, США, , 15:47 — REGNUM Украинского боксёра Александра Гвоздика выписали из больницы, куда был доставлен после боя с Артуром Бетербиевым. Об этом сообщает ESPN.

По словам Тедди Атласа, тренера Гвоздика, спортсмена оставили в больнице, чтобы провести дополнительное обследование.

«Сейчас всё в порядке. Никакого внутримозгового кровоизлияния или чего-то подобного не выявлено», — сказал Атлас, добавив, что у Гвоздика диагностировано незначительное сотрясение мозга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бетербиев победил Гвоздика в бою за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. В 10-м раунде Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

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