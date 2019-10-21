Мадрид, , 14:36 — REGNUM Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью может вновь возглавить «королевский клуб». Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации издания, президент «Реала» Флорентино Перес провёл с Моуринью переговоры, в ходе которых обсудил возможность его возвращения.

В настоящее время командой руководит Зинедин Зидан, который являлся главным тренером с января 2016 по май 2018 года, а в марте 2019 года вернулся в клуб.

Под руководством Зидана команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов и стала чемпионом Испании. В настоящее время команда занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на одно очко.

Напомним, Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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