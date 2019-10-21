Афины , , 14:07 — REGNUM Дагестанцы Гамид Шахбанов и Рустам Рамазанов в составе сборной России стали чемпионами мира по футболу среди любителей (6×6), который завершился 20 октября в Греции. Рамазанов также был признан лучшим игроком всего турнира, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе министерства спорта Дагестана.

В финальном матче сборная России одолела Польшу со счетом 3:2. Двумя забитыми голами у победителей отметился Рустам Рамазанов, причем один из них он забил с передачи Гамида Шахбанова. В целом за чемпионат воспитанники дагестанского футбола суммарно забили семь мячей.

Рустам Рамазанов и Гамид Шахбанов выступают в Любительской футбольной лиге Дагестана. Последний также является защитником профессионального клуба «Махачкала», который играет в Профессиональной футбольной лиге — третьем по статусу дивизионе России.