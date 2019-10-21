Москва, , 13:45 — REGNUM Произвольная программа российской фигуристки Анны Щербаковой стала историческим событием в фигурном катании. Об этом 21 октября заявил олимпийский чемпион Роман Костомаров, сообщают «Известия».

"Произвольная программа Анны Щербаковой — историческое событие в фигурном катании. На официальных соревнованиях сделать два четверных лутца — это что-то невероятное», — сказал Костомаров.

Он добавил, что приятно наблюдать за женским одиночным катанием, особенно за спортсменками из группы Этери Тутберидзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в США. По итогам короткой и произвольной программы она набрала 227,76 балла. При этом в произвольной программе она исполнила два четверных лутца.

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