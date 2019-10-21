Москва, 21 октября 2019, 13:32 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на десять мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 21 октября представлена на сайте организации.
Павлюченкова, дошедшая до финала Кубка Кремля, поднялась с 40-й строчки на 30-ю и стала первой ракеткой России. При этом Дарья Касаткина опустилась с 37-го места на 70-е.
Среди других российских теннисисток Екатерина Александрова поднялась на 35-е место, Вероника Кудерметова — на 41-е, Светлана Кузнецова — на 55-е, Анна Блинкова — на 59-е.
Отметим также, что победительница Кубка Кремля швейцарка Белинда Бенчич поднялась на седьмое место в рейтинге, а украинская теннисиста Элина Свитолина опустилась в восьмого места на четвёртое.
Рейтинг WTA от 21 октября (топ-10):
- Эшли Барти (Австралия) — 6476.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5315.
- Наоми Осака (Япония) — 5246.
- Бьянка Андрееску (Канада) — 5041.
- Симона Халеп (Румыния) — 4962.
- Петра Квитова (Чехия) — 4401.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 4120.
- Элина Свитолина (Украина) — 3995.
- Серена Уильямс (США) — 3935.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870.
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