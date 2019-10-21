Москва, , 13:32 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на десять мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 21 октября представлена на сайте организации.

Павлюченкова, дошедшая до финала Кубка Кремля, поднялась с 40-й строчки на 30-ю и стала первой ракеткой России. При этом Дарья Касаткина опустилась с 37-го места на 70-е.

Среди других российских теннисисток Екатерина Александрова поднялась на 35-е место, Вероника Кудерметова — на 41-е, Светлана Кузнецова — на 55-е, Анна Блинкова — на 59-е.

Отметим также, что победительница Кубка Кремля швейцарка Белинда Бенчич поднялась на седьмое место в рейтинге, а украинская теннисиста Элина Свитолина опустилась в восьмого места на четвёртое.

Рейтинг WTA от 21 октября (топ-10):

Эшли Барти (Австралия) — 6476. Каролина Плишкова (Чехия) — 5315. Наоми Осака (Япония) — 5246. Бьянка Андрееску (Канада) — 5041. Симона Халеп (Румыния) — 4962. Петра Квитова (Чехия) — 4401. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4120. Элина Свитолина (Украина) — 3995. Серена Уильямс (США) — 3935. Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870.

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