Хасавюрт, Дагестан, , 13:18 — REGNUM Спортивный центр имени чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева построят на его родине — в дагестанском городе Хасавюрте. Работа в этом направлении начнется после возвращения спортсмена в Россию из США. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев, пишет ТАСС.

Напомним, 19 октября в Филадельфии Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком и объединил титулы чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

На данный момент в активе 34-летнего Бетербиева 15 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения. Следующим соперником дагестанца, по словам его промоутера Боба Арума, станет представитель Китая Мэн Фаньлун.

Читайте также: Костя Цзю считает Бетербиева лучшим российским боксёром на данный момент