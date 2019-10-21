Пекин, , 12:14 — REGNUM Золотую медаль на всемирных военных играх в Китае выиграл Тимур Сафин из Уфы. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

В китайском городе Ухань в провинции Хубэй сейчас проходят VII Всемирные военные игры.

По сообщению пресс-службы ведомства, 27-летний олимпийский чемпион, рапирист, лейтенант Тимур Сафин одержал победу в финале над спортсменом из Франции Максимом Поти со счетом 15:9, тем самым принес в копилку сборной Вооружённых сил России вторую золотую медаль.

Отмечается, что олимпийский чемпион, капитан Алексей Черемисинов, который в полуфинале уступил Тимуру Сафину со счетом 12:15 занял третье место.

Напомним, что в VII Всемирных военных играх принимает участие 10 тысяч военных из более чем ста стран мира.