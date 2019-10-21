Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Токио встретилась с президентом Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой и обсудила с ним вопросы, связанные с участием грузинских спортсменов в Олимпийских и паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.

Саломе Зурабишвили заявила, что выступающий в Японии грузинский сумоист Леван Горгадзе-Тосиносин — наглядный пример того, как успешные спортсмены могут сблизить страны.

Президент Олимпийского комитета Японии, со своей стороны, пообещал главе грузинского государства сделать все, чтобы грузинские спортсмены и параспортсмены на олимпийских играх 2020 года максимально проявили свои возможности.

Ясухиро Ямасита рассказал президенту Грузии о процессе подготовки к олимпиаде и строительстве в Токио нового олимпийского стадиона, который официально откроется через несколько месяцев.

«Мы сделаем все для еще большего углубления отношений между грузинскими и японскими спортсменами. С помощью спорта грузинский и японский народы станут еще ближе друг другу, и это наша главная цель», — передает пресс-служба президента Грузии слова президента Олимпийского комитета Японии.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили находится с рабочим визитом в Токио, где примет участие в церемонии возведения на престол нового императора Японии. Визит продлится до 25 октября.