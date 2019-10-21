Москва, , 11:53 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем Кубка Кремля. В финале он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Рублёв семь раз подал навылет, допустив три двойных ошибки, и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

Для Рублёва этот титул стал вторым в карьере. В 2017 году он выиграл в Умаге.

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