Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хелебайк признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 21 октября сообщается на сайте лиги.

Хоккейная клюшка (сс) Fanny Schertzer

Хелебайк сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче против «Эдмонтон Ойлерз». Благодаря этому «Виннипег» победил в серии буллитов со счётом 1:0.

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Второй звездой стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача в игре против «Монреаль Канадиенс» (4:3).

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Третьей звездой признан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват, забивший гол в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).

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