Виннипег, Канада, , 10:55 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:0.

В течение основного и дополнительного времени матча команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии буллитов решающий бросок исполнил нападающий Кайл Коннор.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 10 очков после 10 матчей. «Эдмонтон» идёт на третьем месте с 15 очками после девяти игр.

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