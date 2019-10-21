Миннеаполис, США, , 10:47 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Джейсон Цукер, Маркус Фолиньо и Зак Паризе, а также Брэд Хант. У «Монреаля» дубль оформил Филлип Дано, ещё один гол забил Томаш Татар.

Отметим, что эта победа стала для «Миннесоты» второй в сезоне. Ранее команда обыграла только «Оттаву» и потерпела шесть поражений.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды четыре очка после восьми матчей. «Монреаль» идёт на 14-м месте с 10 очками после девяти игр.