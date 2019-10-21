Анахайм, США, , 10:37 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Хоккеисты «Анахайма» открыли счёт в начале второго периода, отличился нападающий Якоб Сильверберг. Однако игроки «Калгари» отыгрались и вырвали победу, голы забили Майкл Стоун и Микаэль Баклунд.

На сегодняшний день «Калгари» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 11 очков после 10 матчей. «Анахайм» идёт на седьмом месте с 12 очками после девяти игр.

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