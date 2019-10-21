Чикаго, США, , 10:16 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши, Ник Дауд, Александр Овечкин, Том Уилсон и Ларс Эллер. Результативными передачами отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

У «Чикаго» точными бросками отметились Дрейк Каджула, Доминик Кубалик и Патрик Кейн.

На сегодняшний день «Вегас» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 14 очков после 10 матчей. «Чикаго» идёт на 26-м месте с пятью очками после шести игр.

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