Владивосток, , 06:12 — REGNUM Соотношение «уровень зарплат — результат игр» вывело Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» в лидирующее положение по эффективности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Исследование, проведённое РБК показывает, что при зарплатном фонде игроков 250 млн рублей, Владивостокский клуб находится на нижней строчке в числе 12 клубов КХЛ Восточной конференции, тогда как по эффективности он стоит четвёртым в турнирной таблице.

Для сравнения, зарплаты игроков таких клубов таких, как «Металлург», «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист» и «Салават Юлаев» составляют от 1,2 до 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, хоккейный владивостокский клуб «Адмирал» обыграл череповецкую команду «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.