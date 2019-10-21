Ашхабад, , 04:15 — REGNUM Туркменская делегация во главе с министром спорта и молодежной политики Туркмении Даянчем Гулгельдыевым участвует в заседании Генеральной ассамблеи национальных олимпийских комитетов, проходящем в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники совещания заслушали отчеты комитетов генассамблеи по вопросам финансирования, маркетинга, образования и медицины, а также о подготовке к предстоящим олимпийским играм.

Отмечается, что месяцем ранее туркменские делегаты провели переговоры с директором медицинского центра «Aspetar» Халидом Али Ал Мавлави и договорились начать работу над проектом по углублению сотрудничества в области спортивных наук и подготовке туркменских спортсменов и их медицинского обслуживания, а также о будущей подготовке кадров Туркменского госинститута физкультуры и спорта.