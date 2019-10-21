Марсель, Франция, , 01:40 — REGNUM Победой футбольного клуба «Марсель» над гостями из «Страсбура» закончился домашний матч 10-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает Soccer.ru.

Встреча двух клубов прошла в Марселе и закончилась счетом 2:0. Забитыми мячами отличились Бубакар Камара (на 3-й минуте) и Кевин Стротман (в добавочное время с пенальти).

Напомним, клуб «Марсель», на данный момент имеет 16 очков, находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата. «Страсбур» с 9-ю очками располагается на последней, 20-й строчке рейтинга чемпионата.