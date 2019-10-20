Химки, Московская область, , 15:44 — REGNUM Футбольный московский клуб «Динамо» нанес поражение команде «Краснодар» в матче тринадцатого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра прошла на поле стадиона «Новогорск-Динамо» в Химках и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

Голами в составе победителей отметились полузащитники Илья Гоманюк (4-я минута), Максим Данилин (58-я), Вячеслав Карапузов (80-я) и Игорь Школик (88-я).

У их оппонентов отличились удачно реализовавший пенальти форвард Максим Кутовой (10-я) и отправивший мяч в собственные ворота защитник Вячеслав Литвинов (44-я).

Отметим, по итогам матча московское «Динамо» укрепило свою лидерскую позицию в турнирной таблице молодежного первенства России по футболу, набрав 31 очко. У «Краснодара» 14 очков и двенадцатое место.