Москва, , 15:09 — REGNUM Нападающий хоккейного московского клуба ЦСКА Кирилл Капризов вынужден будет из-за травмы, которую он получил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинской командой «Трактор», пропустить около недели. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ЦСКА.

«У Капризова травма нижней части тела», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы московского клуба.

Также он отметил, что хоккеист из-за этого не сможет принять участия в игре с нижегородским «Торпедо», который состоится 21 октября и рассказал, что срок восстановления от травмы составит около недели.

Отметим, матч между клубами ЦСКА и «Трактор» в рамках регулярного чемпионата КХ состоялся 19 октября и закончился со счетом 3:0 в пользу московской команды.