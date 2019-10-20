Москва, , 14:48 — REGNUM Японские теннисистки Сюко Аояма и Ина Сибахара выиграли турнир «ВТБ Кубок Кремля» в парном женском разряде.

В финальном матче японки уверенно одержали верх над представительницей США Бетани Маттек-Сандс и Кирстен Флипкенс из Бельгии в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 2 минуты. За это время японский дуэт ни разу не подал навылет и ни разу не ошибся при подаче, а также смог реализовать 5 брейк-пойнтов. Их оппонентки не смогли сделать ни одного брейка и также ни одной подачи навылет и допустили две двойное ошибки.

Отметим, за победу на турнире «ВТБ Кубок Кремля» Сюко Аояма и Ина Сибахара получат $56,465 призовых и 470 рейтинговых очков.