Белград, , 14:46 — REGNUM Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, которая ранее выступал за женскую сборную Южной Кореи, приняла решение выступать за национальную сборную Сербии. Об этом 20 октября сообщил президент Союза биатлонистов Сербии Велимир Вукадин.

«Екатерина решила выступать за сборную Сербии», — заявил Вукадин.

Также он рассказал, что сербский Союз биатлонистов ускорил получение гражданства этой страны Аввакумовой и договорился с федерацией биатлона Южной Корее о её переходе.

«Теперь ее переход зависит от решения Международного союза биатлонистов, который в ближайшее время должен рассмотреть наш запрос», — отметил глава Союза биатлонистов Сербии.

Кроме этого, он указал, что из-за того, что правила перехода биатлонистов в другие сборные в настоящее время меняются, процесс перехода спортсменки в сборную Сербии может затянуться.

Отметим, Екатерина Аввакумова является обладательницей серебряной награды Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке. В этом же году она стала чемпионкой мира по летнему биатлону в смешанной эстафете.