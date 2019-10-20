Мюнхен, Германия, , 14:07 — REGNUM У защитника футбольного мюнхенского клуба «Баварии» Никласа Зюле медики диагностировали серьезную травму. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба клуба.

«К сожалению, Никлас Зюле вчера действительно получил разрыв крестообразной связки левого колена», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что 24-летнему футболисту в ближайшее время будет проведена операция и высказываются пожелания здоровья. При это срок возможно восстановления не указывается, однако обычно он составляет не менее полугода.

Отметим, в нынешнем сезоне Никлас Зюле сыграл в составе мюнхенской «Баварии» в 12 матчах и отметился в них одной результативной передачей. Игрок получил травму в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги с командой «Аугсбруг», который окончился с ничейным результатом 2:2.