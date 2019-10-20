Оренбург, , 13:50 — REGNUM Футбольный самарский клуб «Крылья Советов» обыграл футболистов «Оренбурга» в матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал румынский полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон, отличившийся на 18-й минуте матча.

Отметим, это третья подряд победа «Крыльев Советов» и по её итогам клуб с 17 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы РПЛ. Для «Оренбурга» это первое поражение в последних трех играх, клуб имеет в активе 14 очков и занимает четырнадцатое место.