Даллас, США, , 13:48 — REGNUM Главный тренер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Джим Монтогмери дал свой комментарий об участии в победном матче с командой «Филадельфия Флайерз» российского нападающего Дениса Гурьянова, отметившегося в игре результативной передаче. Он высказал свое мнение 20 октября в эфире клубного ТВ «Далласа».

"Сейчас он (Денис Гурьянов) выглядит так, словно готов стать полноправным игроком НХЛ», — заявил Монтгомери.

Также он отметил, что, по его мнению, Гурьянов с момента его возвращения из Американской хоккейной лиги (АХЛ) играет просто отлично, выигрывая, показывая хорошее движение, а кроме этого, видно, что у него растет уверенность, что очень важно для прогресса хоккеиста.

«Это именно то, на что мы надеялись, и теперь мы начинаем это видеть», — подчеркнул Джи Монтгомери.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Денис Гурьянов записал на свой счет в игре одну результативную передачу.