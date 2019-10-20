Эр-Рияд, , 13:23 — REGNUM Наследственный принц правящий в Саудовской Аравии династии Мохаммед бин Салман вновь попытался приобрести у американской семьи Глейзер команду «Манчестер Юнайтед». Об этом 20 октября сообщает Mirror.

По данным источника, Мохаммед бин Салман предложил семье Глейзер за продажу манчестерского клуба £ 3 млрд (€ 3,48 млрд), однако нынешние владельцы команды посчитали её недостаточной.

При этом отмечается, что саудовский принц не отказался от идеи купить «МЮ» и готовит американской семье ещё одно, третье предложение о покупке английского футбольного клуба.

Кроме этого, указывается, что, несмотря на то, что владеющая «МЮ» семья Глейзер с 2005 года не намерена продавать команду, факт того, что один из её членов разместил 13%-ю долю за £ 270 млн (€ 314 млн) на нью-йоркской фондовой бирже, может оказать своё влияние на данную ситуацию.

Отметим, в новом сезоне английской Премьер-лиги клуб «МЮ» набрал в восьми турах 9 очков, что позволяет ему находиться на четырнадцатом месте турнирной таблицы.