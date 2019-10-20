Москва, , 12:58 — REGNUM Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» — итальянский специалист Доменико Тедеско, считает, что команде не нужны кардинальные изменения. Об этом он рассказал 20 октября на встрече с журналистами.

«Не думаю об усилении каких-то позиций. Кардинальные изменения мне не нужны», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Также новый главный тренер «красно-белых» отметил, что в команде итак много хороших футболистов и подчеркнул, что в настоящее время лучше подумать о том, кого из них поставить в состав на следующий матч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 октября московская команда «Спартак» разошлась миром с казанской командой «Рубин» в матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги со счётом 0:0.