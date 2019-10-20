Торонто, Канада, , 12:51 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторз» продлили контракт со своим камерунским тяжелым форвардом Паскалем Сиакамом. Об этом 20 октября сообщает ESPN.

Также сообщается, что стороны подписали максимальный контракт, рассчитанный на четырехлетний срок с общей зарплатой игрока за этот период в $130 млн.

Отметим, в минувшем сезоне 25-летний Паскаль Сиакам сыграл в составе «Торонто» в 80 матчах регулярного чемпионата, набирая по 16,9 очков, делая по 6,9 подборов и отдавая по 3,1 результативной передачи в среднем за игру. В 24 матчах плей-офф набирал по 19,0 очков, делала по7,1 подбора и отдавал по 28 результативные передачи в среднем за матч. Стал вместе с клубом чемпионом НБА в прошлом сезоне.