Уфа, , 12:27 — REGNUM Футбольный московский клуб ЦСКА нанес сокрушительное поражение с нулевым счетом команде «Уфа» в матче тринадцатого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра проходила на поле уфимского стадиона «Нефтяник» и закончилась разгромом хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей голами отличились Наияр Тикнизян (20-я минута), Илья Востриков (53-я), Егор Тесленко (55-я) и Антон Крачковский (85-я).

Ещё один мяч отправил в собственные ворота защитник «Уфы» Илья Шудров на 7-й минуте игры.

Отметим, по итогам матча ЦСКА занимает второе место турнирной таблицы молодежного первенства, набрав 25 очков. У «Уфы» 2 очка в активе и последняя, шестнадцатая строчка.