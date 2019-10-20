Лондон, , 12:03 — REGNUM Футбольный лондонский клуб английской Премьер-лиги (АПЛ) «Челси» почти договорился со своим нападающим Тэмми Абрахамом о продлении его контракта, утверждает 20 октября в своем аккаунте в соцсети Twitter журналист Sky Sports Italia Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство лондонского клуба начало переговоры с 22-летним футболистом, а также ещё с одним игроком, имя которого не указывается. При этом в «Челси» существует уверенность, что договорённость о продлении соглашения с Абрахамом будет достигнута в скором времени.

Отметим, Тэмми Абрахам является воспитанником «Челси» и в прошлом сезоне выступал за команду «Астон Вилла» в английском Чемпионшипе (втором по значимости футбольном дивизионе Англии. — прим. ред.), забив 26 мячей в 40 матчах за клуб, который по итогам сезона перешёл в АПЛ. В нынешнем сезоне футболист забил 8 мячей в 9 матчах и вместе с аргентинским форвардом клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэра делит первое место в списке лучших бомбардиров АПЛ.