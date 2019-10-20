Майами, США, , 12:03 — REGNUM Уругвайский форвард команды «Пари Сен-Жермен» Эдисон Кавани не будет переходить в футбольный клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», одним из совладельцев которого является известный в прошлом футболист, капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом 20 октября сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Бекхэм планирует заполучить в состав своей команды несколько игроков, обладающих «звёздным» статусом, в число которых входил и 32-летний уругвайский футболист.

По данным источника, Кавани не принял предложения руководства клуба MLS.

Отметим, ранее Эдисон Кавани отказался продлевать свой контракт с «ПСЖ», который истекает летом следующего года. Футболист сыграл за парижский клуб в 283 матчах и забил в них 195 голов.