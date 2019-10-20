Москва, , 12:02 — REGNUM Защитник молодежного состав футбольного клуб «Рубин» Вячеслав Фомин, экстренно госпитализированный после матча со своими сверстниками из московской команды «Спартак», всё ещё находится в реанимации, однако его состояние начало улучшаться. Об этом 20 октября сообщил врач молодежного состава «Рубина» Ильшат Хабиров.

«Его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, дыхание самостоятельное, сознание ясное», — приводит пресс-служба казанского клуба слова Хабирова.

Также врач отметил, что состояние 17-летнего футболиста в настоящее время расценивается как тяжёлой, но стабильное.

Отметим, как сообщало ранее, 19 октября Вячеслав Фомин получил серьезную травму во время матча со «Спартаком» в молодежном футбольном первенстве России и был срочно доставлен в больницу, потеряв два литра крови.