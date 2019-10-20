Москва, , 11:15 — REGNUM Бывший абсолютный чемпион мира по боксу из России Костя Цзю считает российского боксера Артура Бетербиева, являющегося чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), лучшим из боксеров России на данный момент.

«Бетербиев — лучший российский боксёр на данный момент», — приводит «Чемпионат» слова Кости Цзю, который добавил, что он считает, что до нокаута в счете в поединке с украинцем Александром Гвоздиком вел Бетербиев.

Также Цзю отметил, что надо будет посмотреть, как Бетербиев проведёт бой с китайским боксером и подчеркнул, что он не знает, с кем из других российских боксёров стоит сойтись в поединке Бетербиеву.

«Что касается Ковалёва, то у него скоро бой с Альваресом. Дай бог, чтобы Сергей выиграл у него. Тяжелый бой будет. Бивол тоже хороший боксёр. Мне повезло в моей жизни, что я ни разу против своих не выступал», — рассказал Костя Цзю.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 октября российский боксер Артур Бетербиев победил досрочно украинца Александра Гвоздика, объединив титулы чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версиям WBC и IBF.