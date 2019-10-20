Краснодар, , 12:06 — REGNUM Официальный аккаунт футбольного клуба Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» в социальной сети Twitter был взломан. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

«Друзья, к сожалению наш аккаунт был взломан», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» в Twitter клуба.

Также в нем отмечается, что в данный момент руководство клуба разбирается в сложившейся ситуации и идёт расследование инцидента.

Отметим, ранее в официальном аккаунте «Краснодара» в Twitter появились ретвиты постов нехарактерного для футбольной команды содержания и не связанные с краснодарской командой.