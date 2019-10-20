Солт-Лейк-Сити, США, , 09:58 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джазз» договорился со своим тренером Куином Снайдером о продлении его соглашения с командой. Об этом 20 октября сообщает ESPN.

При этом, по данным источника, точные сроки заключенного контракта не разглашаются, однако утверждается, что соглашение заключено на срок в несколько лет.

При этом новый контракт начнет свое действие по окончании старого, который действителен ещё в течение двух сезонов.

Отметим, Куин Снайдер работает с командой «Юта Джазз» в течение шести лет и под его руководством она выиграла в 227 матчах и в 183 проиграла.