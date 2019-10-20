Париж, , 10:11 — REGNUM Датский защитник футбольного лондонского клуба «Тоттенхем» Кристиан Эриксен попал в сферу интересов команды «Пари Сен-Жермен», утверждает 20 октября Daily Mail.

По данным источника, парижский клуб намеревается заполучить в свой состав 27-летнего футболиста во время следующего летнего трансферного окна, когда он перейдёт в статус свободного агента.

Также отмечается, что при этом в «ПСЖ» готовы расстаться с немецким хавбеком Юлианом Дракслером и аргентинским полузащитником Леандро Паредесом.

Кроме «ПСЖ» в услугах датского защитника заинтересованы туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

Отметим, ранее Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с «Тотенхэмом». В текущем сезоне футболист сыграл за свой клуб в восьми матчах и отметился в них 1 голом и 1 результативной передачей.