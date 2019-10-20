Лас-Вегас, США, , 09:58 — REGNUM Российский дуэт фигуристов в составе Иван Букин и Александра Степанова выиграл второе место в соревнованиях танцевальных пар на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.

Российский дуэт получил в сумме за исполнение ритм-танца и произвольного танца 206, 57 балла, что и стало вторым результатом.

Выиграл соревнования танцевальных пар представители США Захари Донохью и Мэддисон Хаббелл, набравшие в сумме 209,55 балла. Третье место у канадского дуэта фигуристов в составе Николай Соренсен и Лоуренс Фурнье Бодри, которые набрали 197,53 балла.

Ещё два российских дуэта Джонатан Гурейрос с Тиффани Загорски и Игорь Еременко с Софьей Шевченко стали пятыми (181,82 балла) и девятыми (166,51 балла) соответственно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.