Колумбус, США, , 09:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл в овертайме команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Коламбуса» отличились Сет Джонс (13-я минута) и Бун Дженнер (38-я). У «Айлендерс» голы забили Мэтью Барзал (9-я) и Майкл Дэл Колл (17-я).

В овертайме же хоккейная удача оказалась на стороне «Айлендерс», которые победили усилиями Брока Нельсона (61-я).

Отметим, по итогам встречи «Айлендерс» набрали 10 очков в восьми матчах и находятся на седьмом месте Восточной конференции НХЛ. «Коламбус» там же с 8 очками в восьми матчах на одиннадцатой строчке.