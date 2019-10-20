Нашвилл, США, , 08:31 — REGNUM Российский форвард Егор Афанасьев заключил с хоккейным клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» контракт новичка. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба «Нэшвилла».

«Нэшвилл Предаторз» Michael Miller

Также сообщается, что заключенное между 18-летним российским хоккеистом и клубом НХЛ соглашение рассчитано на срок в три сезона.

Отметим, в прошлом сезоне Егор Афанасьев играл за клуб Американской хоккейной лиги «Маскегон Ламберджекс» и набрал 62 (27 шайб +35 результативных передач) очка в 58 матчах регулярного чемпионата, а также 6 (2 шайбы +4 результативные передачи) очков в 8 матчах плей-офф. В нынешнем сезоне форвард сыграл 11 матчей за клуб Хоккейной лиги Онатрио «Виндзор» и смог набрать в них 12 (5 шайб + 7 результативных передач) очков.