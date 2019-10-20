Дортмунд, Германия, , 07:51 — REGNUM 19 октября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Боруссия» (Менхенгладбах) был разыгран матч в рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «шмелей».

MVP матча стал Торган Азар, заработавший оценку 8.19, совершивший 4 отбора и подавший 8 корнеров. Точность передач бельгийца составила 82%. В составе гостей выделился Ян Цоммер, совершивший 5 сейвов.

«Боруссия» (Менхенгладбах) потерпела второе поражение в сезоне, но осталась лидером турнирной таблицы с 16-ю очками. «Боруссия», набрав 15 очков, поднялась на 4-ю позицию, опередив «Шальке», «РБ Лейпциг», «Фрайбург», «Айнтрахт» и «Байер-04».

Статистика матча («Боруссия Д» / «Боруссия М»)

Удары 17/12

Удары в створ 6/2

Владение 51%/49%

Фолы 12/14

Угловые 10/7

WhoScored 7.42/6.41

Составы на матч:

«Боруссия Д»: Бюрки, Шульц, Хуммельс, Аканджи, Вайгль, Хакими, Делейни, Азар, Брандт, Витсель, Ройс.

Запас: Загаду (↑ 90), Дауд, Геррейро, Балерди, Морей, Ларсен, Пищек (↑ 90), Хитц (↑ 71).

«Боруссия М»: Цоммер, Вендт, Ляйнер, Янчке, Эльведи, Крамер, Закариа, Бенеш, Тюрам, Плеа, Эмболо.

Запас: Херрман (↑ 64), Штиндль (↑ 78), Хофманн, Бейер, Бенсебайни, Грюн, Нойхаус (↑ 63), Поульсен, Макридис.

Бригада арбитров: Саша Штегеманн | Майк Пикель | Кристоф Гюнш | Норберт Грудзински.

Желтые карточки: Делейни — 61, Янчке — 88, Нойхаус — 90+1.

Голы: Марко Ройс (Торган Азар) 58 — 1:0.