Лондон, , 07:49 — REGNUM 19 октября в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» между командами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» был разыгран матч в рамках 9-го тура АПЛ сезона 2019/20. Игра завершилась уверенной победой «горожан».

Самым полезным игроком матча с оценкой 9.15 был признан нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус, выигравший 3 верховые дуэли и совершивший 1 отбор и 5 успешных обводок. Точность передач футболиста составила 75%.

«Манчестер Сити», набрав 19 очков, вернулся на вторую строчку. «Кристал Пэлас» с 14-ю баллами остался на 6-м месте.

Статистика матча («Кристал Пэлас» / «Манчестер Сити»)

Удары 7/17

Удары в створ 2/9

Владение 31%/69%

Фолы 8/9

Угловые 1/8

WhoScored 6.38/7.55

Составы на матч:

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт, Миливоевич, Куяте, Макартур, Заа, Шулпп, Айю.

Запас: Дэнн (↑ 84), Мейер, Таунсенд (↑ 55), Бентеке (↑ 76), Хендерсон, Маккарти, Ридевалд.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Менди, Фернандиньо, Родри, Консело, Гюндоган, Сильва, Де Брёйне, Стерлинг, Силва, Жезус.

Запас: Браво, Стоунс (↑ 80), Агуэро, Тасенде, Марез, Фоден (↑ 90), Гарсия.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Тим Робинсон.

Желтые карточки: Миливоевич — 13, Стерлинг — 47.

Голы: Габриэль Жезус (Бернарду Силва) 39 — 0:1, Давид Сильва (Рахим Стерлинг) 41 — 0:2.