Торонто, Канада, , 07:52 — REGNUM Футбольный клуб «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона проиграл с разгромным счетом команде «Торонто» в матче 1/8 финала в плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Игра состоялась на поле стадиона «ВМО Филд» в Торонто и закончилась разгромом гостей со счетом 5:1.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На гол полузащитника «Ди СИ Юнайтед» Марко Дельгадо (32-я минута), «Торонто» ответил мячом аргентинского хавбека Лукаса Родригеса, забиты в компенсированное время матча (90+3-я).

В овертайме же хозяева смогли ещё четырежды безответно поразить ворота гостей. Отличились Ричи Лария (93-я), оформивший в матче дубль Джонатан Осорио (95-я, 103-я) и Ник Дэлеон (105+1-я).

Экс-форвард команды «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни не отметился в матче никакими результативными действиями.

Отметим, в четвертьфинальном матче соперником «Торонто» станет команда «Нью-Йорк Сити».