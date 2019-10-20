Санкт-Петербург, , 07:48 — REGNUM 19 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» между командами «Зенит» и «Ростов» был разыгран матч в рамках 13-го тура РПЛ сезона 2019/20. Игра завершилась крупной победой «сине-бело-голубых».

MVP матча с оценкой 10 был признан таранный форвард и лидер сборной России Артем Дзюба, оформивший 3+2 по системе гол+пас, выигравший 13 верховых дуэлей и нанесший 5 ударов по воротам гостей. Точность передач футболиста составила 50%.

«Зенит» набрал 29 очков и поднялся на чистое второе место. «Ростов» с 26-ю баллами опустился на 4-ю строчку.

Статистика матча («Зенит» / «Ростов»)

Удары 13/6

Удары в створ 8/4

Владение 63%/37%

Фолы 10/14

Угловые 3/3

WhoScored 7.30/6.03

Составы на матч:

«Зенит»: Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.

Запас: Осорио, Кузяев (↑ 71), Жирков, Мак, Смольников, Ерохин (↑ 85), Краневиттер, Васютин, Прохин, Сутормин (↑ 77), Лунев.

«Ростов»: Бабурин, Хаджикадунич, Чернов, Козлов, Чистяков, Еременко, Норманн, Попов, Ионов, Байрамян, Шомуродов.

Запас: Вилюш, Ведерников, Сигударсон (↑ 77), Прошляков, Глебов, Зайнутдинов (↑ 62), Маляров, Логашов, Саплинов (↑ 64), Песьяков, Долгов, Фролкин.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Антон Аверьянов | Антон Кобзев | Иван Сиденков.

Желтые карточки: Хаджикадунич — 13, Оздоев — 17, Еременко — 20, Барриос — 56, Чернов — 80, Иванович — 82.

Голы: Артем Дзюба (пенальти) 14 — 1:0, Артем Дзюба (Вячеслав Караваев) 20 — 2:0, Сердар Азмун (Артем Дзюба) 44 — 3:0, Вячеслав Караваев (Артем Дзюба) 61 — 4:0, Артем Дзюба (пенальти) 80 — 5:0, Роман Еременко (пенальти) 83 — 5:1, Вильмар Барриос (Сердар Азмун) 90+3 — 6:1.