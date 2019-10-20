Неаполь, Италия, , 07:47 — REGNUM 19 октября в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» между командами «Наполи» и «Верона» был разыгран матч в рамках 8-го тура Серии А сезона 2019/20. Игра завершилась уверенной победой подопечных Карло Анчелотти.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.62 стал таранный форвард сборной Польши Аркадиуш Милик, оформивший дубль и выигравший 2 верховые дуэли. Точность передач нападающего составила 88%. В составе гостей выделился Мигел Велозу, подавший 8 угловых и совершивший 3 успешных отбора.

«Наполи» набрал 16 очков и укрепился на 4-й позиции. «Верона» с 9-ю баллами осталась на 12-й строчке в турнирной таблице.

Статистика матча («Наполи» / «Верона»)

Удары 20/17

Удары в створ 6/5

Владение 53%/47%

Фолы 12/16

Угловые 6/8

WhoScored 7.19/6.41

Составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Малькюи, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Аллан, Кальехон, Руис, Юнес, Инсинье, Милик.

Запас: Руй, Льоренте (↑ 81), Эльмас, Лупрето, Мертенс (↑ 76), Зилиньски (↑ 65), Оспина, Карнезис, Гулам, Тонелли, Гаэтано.

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Велозу, Фараони, Дзакканьи, Пессина, Амрабат, Лазович, Стемпиньский.

Запас: Витале, Хендерсон, Верре, Ди Кармине (↑ 60), Боккетти, Берарди, Дези, Давидович, Мора (↑ 52), Эмперур, Тутино (↑ 81), Аджапонг.

Бригада арбитров: Маттео Пассери | Фабиано Прети | Филиппо Валериани | Джанлука Аурелиано.

Желтые карточки: Кулибали — 4, Лазович — 15, Гюнтер — 54, Фараони — 67, Зилиньски — 84, Мертенс — 90.

Голы: Аркадиуш Милик (Фабиан Руис) 37 — 1:0, Аркадиуш Милик (Лоренцо Инсинье) 67 — 2:0.