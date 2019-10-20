Лион, Франция, , 07:46 — REGNUM 19 октября в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» между командами «Лион» и «Дижон» был разыгран матч в рамках 10-го тура Лиги 1 сезона 2019/20. Игра завершилась нулевой ничьей.

Лучшим игроком матча с оценкой 9.47 стал 26-летний вратарь сборной Сенегала Альфред Гомис, совершивший 9 сейвов. Точность передач игрока составила 68%. В составе хозяев выделился Уссем Ауар, совершивший 2 отбора и 4 успешные обводки.

«Лион», набрав 10 очков, временно поднялся на 14-ю строчку. «Дижон» с 9-ю баллами остался в зоне вылета на 18-й позиции.

Статистика матча («Лион» / «Дижон»)

Удары 20/6

Удары в створ 9/2

Владение 65%/35%

Фолы 7/10

Угловые 7/1

WhoScored 6.80/6.65

Составы на матч:

«Лион»: Лопес, Денайер, Марсело, Маршал, Тете, Ауар, Мендеш, Тузар, Терье, Дембеле, Корне.

Запас: Андерсен, Рафаэл, Траоре (↑ 55), Рейне-Аделаид (↑ 62), Черки (↑ 83), Коне, Тэтэрушану.

«Дижон»: Гомис, Альфонс, Музинга, Агуэрд, Манга, Сумаре, Мавидиди, Шоуар, Ндонг, Лотоа, Тавареш.

Запас: Рунарссон, Кулибали (↑ 58), Саммаритано (↑ 55), Бальмон, Кадис, Амальфитано (↑ 70), Чафик.

Бригада арбитров: Франк Шнедер | Джемель Зитуни | Бастиен Курбет | Фаузи Беншабан.