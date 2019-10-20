Торонто, Канада, , 07:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» обыграл в овертайме команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Скотиабанк-арены» в Торонто и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

У «Торонто» забили оформивший в матче дубль и ставший автором победной шайбы в овертайме Морган Райлли (6-я и 64-я минуты), шведский форвард клуба Дмитрий Тимашов (16-я) и Александр Керфут (43-я).

У «Бостона» шайбами отметились Джейк Дебраск (20-я), Дэнтон Хайнен (42-я) и Давид Пастрняк (56-я).

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев записал в свой актив одну результативную передачу в матче.

Отметим, в следующем матче «Торонто» примет у себя 22 октября команду «Коламбус Блю Джекетс», а 23 октября снова сыграет с клубом «Бостон».