Филадельфия, США, , 07:42 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл с крупным счетом команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.

У «Далласа» шайбами отличились финский форвард Роопе Хинц (7-я), финский защитник Эса Линдель (14-я в меньшинстве), Кори Пери (42-я) и ещё один финский защитник Миро Хейсканен (59-я в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Филадельфии» стал форвард Шон Кутюрье (1-я).

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов записал на свой счет в матче одну результативную передачу, его одноклубник — российский нападающий Александр Радулов, не отметился в матче результативными действиями. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 7 секунд и также не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, это вторая победа «Далласа» в десяти матчах нового сезона. Для «Филадельфии» это поражение стало четвёртым в шести матчах.