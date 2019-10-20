Турин, Италия, , 07:23 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» переиграл команду «Болонья» в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А.

Игра состоялась на поле туринского стадиона «Альянц Стадиум» и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Голами в составе победителей отметились португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (19-я минута) и боснийский полузащитник Миралем Пьянич (54-я).

Единственный гол у их оппонентов на счету бразильского защитника «Болоньи» Данило Ларанжело (26-я).

Отметим, по итогам встречи туринский клуб набрал 22 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Болоньи» двенадцатая позиция с 9 очками в активе.