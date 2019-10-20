Пальма-де-Майорка, Испания, , 07:23 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Реал» уступил команде «Мальорка» в матче девятого тура испанской Примеры.

Игра состоялась на поле стадиона «Иберостар» в Пальма-де-Майорка и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный в матче гол записал на свой счет нападающий «Мальорке» Лаго Джуниор, отличившийся на 7-й минуте. Также на 74-й минуте с поля был удален защитник гостей Альваро Одриосоло, получивший вторую желтую карточку.

Отметим, благодаря этому проигрышу «Реал» опустился на второе место в турнирной таблицы Примеры с 18 очками в активе. «Мальорка» набрала 10 очков и занимает четырнадцатую строчку.